Удары головой в футболе разрушают мозг и повышают риск Альцгеймера

Специалисты Имперского колледжа Лондона провели масштабное исследование, которое показало, что профессиональный футбол может негативно сказываться на долгосрочном здоровье мозга, пишет канал SHOT.

В ходе эксперимента медики проанализировали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) 142 бывших профессиональных футболистов в возрасте от 30 до 60 лет. Их показатели сравнивали с контрольной группой людей, которые никогда не занимались контактными видами спорта.

Результаты оказались тревожными: у экс-спортсменов наблюдалось заметное уменьшение объема серого вещества в тех зонах мозга, которые отвечают за память, концентрацию внимания, принятие решений и эмоциональный контроль. Статистика психического здоровья также вызвала опасения: клинические симптомы депрессии были выявлены почти у 31% бывших игроков (для сравнения, в контрольной группе этот показатель составил всего 9%). Кроме того, 42% опрошенных жаловались на повышенную тревожность.

Медики полагают, что корень проблемы кроется в многократных ударах головой по мячу, которые на протяжении всей карьеры накапливаются в виде микротравм головного мозга.

При этом исследователи подчеркивают, что пока рано говорить о прямой причинно-следственной связи между футболом и развитием болезни Альцгеймера или деменции. Однако научная группа намерена продолжить мониторинг состояния здоровья спортсменов, чтобы понять, могут ли эти изменения в будущем спровоцировать болезнь Паркинсона и другие нейродегенеративные расстройства.