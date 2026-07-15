Фото: Санкт-Петербургский cоюз художников
Новости России

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался известный художник Анатолий Заславский

Анастасия Мериакри
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15 июля 2026 года после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся российский живописец и мастер монументального искусства Анатолий Савельевич Заславский. О кончине мастера сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Свое художественное образование он начал в Киевской средней художественной школе, а затем переехал в Ленинград, где с отличием окончил отделение монументальной живописи в знаменитом Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной.

С 1977 года он являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. За десятилетия творческой деятельности мастер создал множество монументально-декоративных композиций, которые стали неотъемлемой частью архитектурного облика общественных зданий не только в Санкт-Петербурге, но и в Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах России.

Наследие Анатолия Заславского широко представлено в ведущих музеях страны. Его работы находятся в фондах Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в региональных музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани и Мурманска. Многие полотна хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Коллеги называют смерть Анатолия Савельевича невосполнимой утратой для всего художественного сообщества Петербурга.

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