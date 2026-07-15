Синоптики предупредили о грозах и похолодании в Рязанской области 16 июля

В четверг, 16 июля, погода в Рязанском регионе станет более прохладной и ветреной. По данным метеорологов, небо будет преимущественно облачным, но с периодическими прояснениями.

Местами ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах не исключены грозы. Ветер будет дуть с северных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду, однако в порывах он может усиливаться до 12–17 м/с.

Температурный фон также снизится. Ночью столбики термометров опустятся до +11…+16 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +18…+23 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными на улице во время усиления ветра и грозы, а также не парковать автомобили под старыми деревьями.