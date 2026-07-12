Месячная норма осадков выпала в Центральной России 11 июля

В Центральной России за прошедшие сутки, 11 июля, выпала месячная норма осадков, а в отдельных регионах — даже больше. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным метеорологов, самым переувлажненным оказался юг Подмосковья. В Коломне выпало 23 мм осадков, в Кашире — 38 мм, а в Михнево — 41 мм, что составляет 52% от всей июльской нормы. Это равно примерно четырем ведрам дождевой воды на квадратный метр.

В Рязанской области местами выпало больше месячной нормы: в Сасово зафиксировано 64 мм при норме июля 62 мм, в Елатьме — 50 мм.

Сильнейшие ливни также зафиксированы в Санкт-Петербурге (35 мм), Ленинградской области (Воейково — 50 мм), Туле (34 мм), Мордовии (Торбеево — 61 мм, Темников — 49 мм) и Пермском крае (Оханск — 55 мм).

В Москве наблюдается облачность 100%, ливень и гроза с ухудшением видимости до 2,6 км. Ветер северо-западный 5 м/с с порывами до 18 м/с, влажность 98%, температура воздуха +17,7°. Атмосферное давление — 743,0 мм рт. ст.

В течение дня в Москве и области ожидается облачная погода, временами дождь (выпадет около 15 мм), возможна гроза. Температура воздуха +19…+21°.

В понедельник столичный регион окажется в тыловой части циклона. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозовое положение. Температура ночью +15…+18°, днем +19…+22°, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

Во вторник осадки приобретут очаговый характер незначительной интенсивности, а к среде дожди прекратятся. Погода наладится, потеплеет до +24…+27°. Такие комфортные метеоусловия продержатся до конца недели.