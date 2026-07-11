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Погода

МЧС выпустило штормовое предупреждение в Рязанской области до конца суток 12 июля

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение. В ближайший час с сохранением до конца суток 11 июля и в течение суток 12 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По данным метеорологов, местами пройдут сильные дожди и ливни, возможны грозы. В отдельных районах не исключён град. Также прогнозируется усиление восточного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели призывают рязанцев соблюдать меры предосторожности:

  • Ограничьте время пребывания на улице, особенно во время грозы
  • Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов и высокими деревьями
  • Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи
  • При грозе не купайтесь в водоёмах и не пользуйтесь открытыми территориями
  • На случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь
  • Не используйте для освещения открытый огонь — это опасно и может стать причиной пожара

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

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