На Солнце произошло восемь мощных вспышек

Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали серию из восьми сильных вспышек на Солнце, произошедших 4 июля. Данные события привели к ухудшению геомагнитной обстановки вокруг Земли, сообщает ТАСС.

По данным ученых, серия вспышек началась в 03:00 мск 4 июля. Все зафиксированные события относятся к предпоследнему, М-классу (средние вспышки), при этом их мощность варьировалась от М1.1 до М4.1. Продолжительность каждой вспышки составляла от 15 до 36 минут.

Одна из вспышек была зафиксирована особенно четко.

«4 июля в 11:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 15 минут», — уточнили в ИПГ.

Выбросы солнечной энергии, достигшие нашей планеты, спровоцировали геомагнитные возмущения. Согласно данным Института прикладной геофизики, уровень магнитной бури за последние 24 часа поднимался до отметки G3.

Магнитные бури уровня G3 классифицируются как сильные. Они могут вызывать кратковременные сбои в работе спутниковой навигации, помехи в радиосвязи на высоких широтах, а также негативно сказываться на самочувствии метеозависимых людей. Специалисты рекомендуют в такие дни избегать стрессов, тяжелых физических нагрузок и иметь под рукой необходимые лекарства.