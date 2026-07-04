МЧС предупредило о тумане, грозах и граде в Рязанской области 5 июля

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило штормовое предупреждение. 5 июля в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые будут сменять друг друга на протяжении всех суток.

В ночные и утренние часы 5 июля на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500-800 метров. Водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Днем 5 июля, с сохранением до конца суток, в регионе местами ожидаются сильные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Также прогнозируется усиление западного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.

Спасатели призывают рязанцев соблюдать простые, но важные правила безопасности во время непогоды:

Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями

По возможности ограничьте время нахождения на улице

На случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь

Не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара

Сотрудники МЧС напоминают, что в условиях непогоды особенно важно проявлять бдительность и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.