Малков назвал количество сбитых днём 19 августа над Рязанской областью беспилотников

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил уточнённые данные об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. По его словам, днём в среду, 19 августа, средствами ПВО было уничтожено шесть БПЛА.

«Днём над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.