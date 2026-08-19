Фото с сайта Правительства Рязанской области
Происшествия

Малков назвал количество сбитых днём 19 августа над Рязанской областью беспилотников

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил уточнённые данные об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. По его словам, днём в среду, 19 августа, средствами ПВО было уничтожено шесть БПЛА.

«Днём над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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