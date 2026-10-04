Премьера шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон»: Мамаева и Нигай в аквариуме с жабами, Кучера — на месте лидера

На телеканале ТНТ состоялась премьера долгожданного проекта «Звезды в джунглях. Суперсезон» (16+) — уникального реалити-шоу, объединившего самых ярких и амбициозных участников прошлых сезонов, боровшихся за выживание в Африке и Доминикане. Десять звездных героев собрались на живописных Карибах, чтобы заново пройти через все круги тропического ада: выживать, плести коварные интриги, проявлять смекалку и соревноваться в ловкости и физической выносливости.

Звездный десант: кто вошел в десятку титанов джунглей

Состав участников получился интересным. В проекте сошлись бывшие «африканцы» — Женя Искандарова, Анатолий Цой, Оскар Кучера, Владимир Сычев и Карина Нигай, а также звезды «колумбийских» сезонов — Анна Цуканова-Котт, Алена Жигалова, Алана Мамаева, Даниил Вахрушев и Вадим Дубровин. Блогеры, ведущие и артисты — все они приехали на Карибы с одной целью: забрать главный приз.

Правила игры: 30 миллионов и голодные игры

По сути, формат шоу остался прежним, но ставки и условия выживания стали еще жестче. Героям предстоит сражаться за солидный призовой фонд в 30 миллионов рублей. Однако потратить эти деньги придется с умом, ведь в тропическом лагере каждая монета буквально на вес золота. Цены в местном «магазине» шокируют: кусочек шоколадного торта обойдется в целых 400 тысяч рублей!

«Мы все с голоду умрем точно. Хочу кактус потушить и буду рыскать в поисках еды», — решительно заявила Анна Цуканова-Котт, признавшись, что обожает готовить, но теперь перед ней стоит куда более сложная задача — раздобыть продукты в экстремальных условиях.

Важная деталь правил: участники команды могут потратить заработанную монету только на себя. Купить провизию и поделиться ей с товарищами запрещено, а вот подарить саму монету другому участнику — вполне законно. Именно этот нюанс впоследствии сыграет роковую роль в судьбе одной из участниц, пишет StarHit.

Первые впечатления и коварные планы

Ведущие проекта остались неизменными — неподражаемые Ольга Бузова и Михаил Галустян вновь ведут героев через тропические дебри. Уже на этапе знакомства с тропическим лагерем участники начали делиться планами и строить первые коалиции.

Оскар Кучера настроен максимально позитивно. «Хочу быть белым и пушистым!» — заявил актер, рассчитывая показать себя с лучшей стороны. А вот Женя Искандарова сразу приготовилась к худшему, начав морально настраиваться на испытание на вылет. Откуда такой пессимизм — покажет время.

Пока одни участники мечтали о победе, другие сразу приступили к плетению интриг. Оскар Кучера и Владимир Сычев в первые же часы в лагере пытались заручиться поддержкой Жени Искандаровой перед грядущим голосованием. Однако девушка ушла от прямого ответа, сохранив интригу.

Битва за монеты

Первое испытание за деньги задало высокий темп всему сезону. Героям предстояло виртуозно преодолеть полосу препятствий, добраться до финиша и продемонстрировать меткость, сбивая мячиками портреты соперников. Команда «Зеленых» (Анатолий Цой, Оскар Кучера и другие) справилась с задачей быстрее и заработала целых 5 монет, что эквивалентно 5 миллионам рублей!

Правда, радоваться пришлось недолго — «Зеленые» практически сразу спустили весь условный миллион на провизию. Зато команда «Оранжевых» не унывала: Анна Цуканова-Котт приготовила для соратников коронное блюдо из морских ежей, доказав, что даже в джунглях можно устроить гастрономический праздник.

Следующее испытание было посвящено борьбе за спасительный иммунитет. Участникам требовалось ногами раскачивать насос, чтобы лопнуть воздушный шарик, закрепленный на голове. Победителем вышел Анатолий Цой, получивший неприкосновенность — теперь голосовать против него было запрещено. Певец, в свою очередь, начал активно переманивать на свою сторону Вадима Дубровина, выстраивая новую стратегическую линию.

Свою мини-коалицию образовали и девушки: Алена Жигалова (Блин), Карина Нигай и Алана Мамаева. Однако, как водится в таких шоу, кто-то из дам явно хитрил и не собирался хранить верность «тройке» до конца.

Роковая битва с электрошокерами

Очередная битва за монеты оказалась по-настоящему экстремальной. Четыре участника собирали пирамиду из чашек, при этом их руки тряслись от воздействия электрошокеров. Несмотря на адские условия, команда справилась и принесла в общий банк 2 монеты по 200 тысяч рублей каждая.

Но настоящая драма развернулась на испытании на вылет. Карине Нигай и Алане Мамаевой пришлось преодолеть брезгливость и животный страх. Девушкам предстояло ртом вытаскивать пазлы из аквариума, кишащего лягушками, червями и жуками. Модель Карина Нигай вырвалась вперед в этой экстремальной схватке, но финальный вердикт оказался не в ее пользу.

По итогам голосования именно Карина покинула реалити-шоу. Однако перед уходом она совершила неожиданный и щедрый жест — передала свою заработанную монету сопернице Алане.

Интриги впереди: кто станет секретным участником?

Впереди героев ждут еще более изощренные испытания, новые союзы и предательства. Напомним, что по правилам проекта команды будут пополняться. Зрителей ждет появление нового секретного участника, чье имя пока хранится в строгом секрете. Кто это? Ответ мы узнаем совсем скоро.