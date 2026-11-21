Минобороны России сообщило о нанесении удара по месту совещания представителей командования ВСУ и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных специалистов. Об этом говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, российские войска применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Удары пришлись на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.

В ведомстве уточнили, что поражены места производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, военные аэродромы, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего цели находились в 148 районах.

Отдельно Минобороны сообщило об ударе по месту встречи высокопоставленных представителей ВСУ и военно-промышленного комплекса, включая иностранных участников. Других подробностей об этом эпизоде ведомство не привело.