В столице Узбекистана продолжается первенство мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года. В весовой категории до 78 кг рязанка Кристина Коновалова добралась до финала и завоевала серебряную медаль.

Старт турнира для россиянки сложился удачно: сначала она взяла верх над представительницей Хорватии Аджукович, затем оказалась сильнее итальянки Авроры Менгии. В четвертьфинале Коновалова встретилась со соотечественницей Златой Супруненко и прошла дальше, а в полуфинале эффектно завершила схватку с нидерландкой Ханне ван Лайф чистым приёмом — «иппоном».

Единственное поражение на турнире рязанская спортсменка потерпела в решающем поединке: сильнее оказалась турчанка Туана Гюленай, уже имеющая медаль юношеского мирового первенства. В итоге Коновалова пополнила копилку сборной серебром.