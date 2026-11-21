В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Рязанской области филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» работает в режиме повышенной готовности. По данным Гидрометцентра, 21 ноября в регионе ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 15 м/с. В компании мобилизованы все необходимые силы и средства для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения.

К устранению последствий непогоды готовы 68 бригад: 245 специалистов и 133 единицы спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты. Для их электроснабжения в случае необходимости подготовлены 19 резервных источников питания общей мощностью около 1,16 МВт.

В филиале действует оперативный штаб. Налажен информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Специалисты ведут непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики напоминают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи приближаться к ним категорически запрещено. О таких случаях необходимо незамедлительно сообщать в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно: по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, звонок бесплатный, круглосуточно), на сайте, в мобильном приложении «Есть свет!».