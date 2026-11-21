Сотрудники полиции в Шилове задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Заявление в полицию написала 30-летняя местная жительница. Несколько лет назад она сожительствовала с подозреваемым, но около года назад отношения были прекращены. После расставания мужчина переехал в Московскую область. От общих знакомых он узнал, что бывшая возлюбленная состоит в новых отношениях. Мужчина приехал к ней, рассчитывая вернуть её, однако получил отказ. В ответ на это он взял нож и начал угрожать женщине.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.