За период с 13 по 20 ноября в травматологический пункт областной детской клинической больницы имени Дмитриевой обратились 412 несовершеннолетних пациентов. Соответствующую статистику предоставили в самом медицинском учреждении.

Наиболее распространёнными причинами обращений стали ушибы и растяжения — зафиксировано 244 таких случая. Кроме того, врачи диагностировали переломы у 103 детей, а раны — у 56.

Восемь юных пациентов поступили с черепно-мозговыми травмами, шестеро — после укусов животных. Ещё трое детей пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, а один ребёнок получил ожог.