С начала 2026 года административные комиссии при администрации Рязани привлекли к ответственности 7 857 нарушителей за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках. Общая сумма наложенных штрафов превысила 11,1 млн рублей, из которых 144 юридических лица выплатят 1,44 млн рублей.

Согласно действующей редакции регионального закона «Об административных правонарушениях» (от 24 февраля 2026 года), парковка на озелененных территориях и площадках для отдыха и спорта в границах населенных пунктов влечет для граждан штраф от 1 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении санкции возрастают: гражданам грозит от 3 до 5 тысяч рублей, организациям — от 30 до 50 тысяч рублей.

В администрации напоминают, что зеленые насаждения и детские площадки являются элементами благоустройства и предназначены для отдыха горожан, а не для стоянки автомобилей.