Первый полуфинал восьмого сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+) прошел 20 ноября на телеканале «Россия 1». По итогам выступлений десяти конкурсантов путевки в финал получили Вероника Новикова, Енатан Тащан, Олег Костыря и Ольга Олейникова.

В состав жюри вошли сто экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. К ним присоединилась специальная гостья программы — певица Seville, которая прежде сама выступала в проекте в качестве конкурсантки. Она открыла выпуск композицией «Бриллиант».

Первой перед экспертами выступила москвичка Нонна Егонян. Ее исполнение поддержали 75 членов жюри. Следом на сцену вышел Эммануэль Мбахоту, получивший 96 голосов.

Главной сенсацией начала конкурса стало выступление Вероники Новиковой из Коломны. Певица собрала все 100 голосов и сразу возглавила пьедестал почета.

Данил Мусин получил 96 баллов. После тайного голосования жюри он обошел Эммануэля Мбахоту и занял вторую строчку рейтинга.

Елизавета Ковалева из Ставрополя набрала 88 голосов. Олег Костыря из Перми оказался значительно ближе к максимальному результату — его поддержали 99 экспертов. Это позволило исполнителю занять второе место.

Неудачно сложился полуфинал для Татевик Хачатрян из Читы. За ее выступление проголосовали 70 членов жюри, поэтому певица покинула проект. Не прошел дальше и Даниил Мишуков, набравший 84 балла.

Ольга Олейникова из Самары получила 96 голосов — столько же, сколько Данил Мусин. В дополнительном батле она сумела занять третью позицию пьедестала.

Последним конкурсным номером стало выступление Енатана Тащана из Симферополя. Исполнитель набрал 99 баллов, вытеснил Олейникову с пьедестала, а затем в батле с Олегом Костырей занял второе место.

По итогам первого полуфинала в финал прошли четыре участника: Вероника Новикова, Енатан Тащан, Олег Костыря и Ольга Олейникова. Последняя получила дополнительную путевку по результатам батла между исполнителями, набравшими по 96 баллов.

Кто выступит во втором полуфинале «Ну-ка, все вместе!»

Второй полуфинал восьмого сезона запланирован на 27 ноября. За оставшиеся места в финале поборются десять исполнителей:

Анаит Акопян из Еревана;

Анастасия Макуха из Москвы;

Аниса Колосова из Санкт-Петербурга;

Валерия Садовая из Краснодара;

Денис Румянцев из Нижнего Новгорода;

Джордан Блу из Нового Орлеана (США);

Евгения Кожикина из Электростали;

Максим Резниченко из Владимира;

Ильхом Тагиров из Москвы;

Маша Фэй из Москвы.

По материалам News.ru.