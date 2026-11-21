Заслуженный артист России Владимир Устинов скончался после продолжительной болезни. Артисту было 84 года.

О смерти Владимира Петровича в пятницу, 20 ноября, сообщил Рязанский театр юного зрителя (ТЮЗ), которому он посвятил большую часть своей творческой жизни.

По словам родственников, в последние годы здоровье артиста ухудшилось. Год назад умерла его супруга, после чего Устинов заметно сдал, сообщает РИА Новости.

Владимир Устинов посвятил театру более 50 лет. Творческий путь он начинал в Пермском театре, а в 1974 году пришёл работать в Рязанский ТЮЗ. За время службы на рязанской сцене актёр исполнил более 80 ролей.

Ему одинаково хорошо удавались комедийные и драматические образы, герои сказок и классических произведений. Устинов играл как в детских, так и во взрослых спектаклях.

В театре Владимира Петровича вспоминают как доброжелательного и отзывчивого человека. Он приходил задолго до начала спектаклей и репетиций, общался с коллегами, помогал молодым артистам советами и поддерживал театральный коллектив.

«Нам повезло, что в нашем театре был такой артист и человек. Память о нём останется здесь навсегда», — говорится в сообщении ТЮЗа.

Прощание с Владимиром Устиновым состоится 23 ноября в 11:00 в здании Рязанского театра юного зрителя.