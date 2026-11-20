Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) обратился к любителям видеоигр с призывом кардинально пересмотреть свои увлечения. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он резко раскритиковал виртуальные развлечения, в частности ожидаемый релиз игры GTA VI, назвав подобные занятия «дурью», «грехом» и «безусловным злом», причиняющим вред как самому человеку, так и его окружению.

«В самом деле, очень много дури, греха, вреда, который люди себе и ближним причиняют такими вот забобонами [игрой в GTA VI — прим. ГМ], то есть глупостями. Православная церковь призывает их покаяться, то есть исправить своё поведение, бросить этот вздор, исправить свою жизнь, направить её к реальным, важным, существенным делам», — сказал священник.

Священнослужитель призвал геймеров покаяться, под которым в православной традиции понимается исправление своего поведения. По его словам, людям следует отказаться от этого «вздора» и направить свою энергию на достижение существенных и важных целей в реальной жизни. Макарий подчеркнул, что не имеет значения, кем в итоге станет человек — президентом академии наук или просто матерью двоих детей, поскольку базовый принцип остается неизменным: «Уклонись от зла и делай добро».

На фоне этих строгих заявлений западные медиа фиксируют совершенно иную реакцию аудитории. По данным газеты The Wall Street Journal, многие жители США взяли отпуска специально к дате выхода GTA VI, которая состоялась 19 ноября. Геймерское сообщество провозгласило этот день «неофициальным праздником». Более того, некоторые американские работодатели сознательно готовы предоставить сотрудникам дополнительные выходные в этот период в качестве меры мотивации и лояльности.