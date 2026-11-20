В эти выходные в Рязани зрителям предложат самим решить судьбу военного лётчика, отправиться в путешествие по волшебным зеркалам цирка или посмотреть комедии с известными актёрами. Собрали афишу на 21 и 22 ноября.

21 ноября, суббота

Театр драмы

Спектакль «Приговор» (16+) – 18:00. Зрители станут присяжными в деле военного лётчика, который сбил захваченный террористами самолёт, направленный на стадион с тысячами людей. Теперь им предстоит решить, имел ли пилот право распоряжаться жизнями пассажиров и людей на земле. В финале спектакля пройдёт голосование.

Рязанский государственный цирк

Цирковое шоу «Зазеркалье» (0+) – 17:00. Зрителей ждёт путешествие в таинственный замок, где зеркала обладают волшебной силой. Гости увидят цирковые трюки, иллюзии, фокусы и выступления животных. В шоу задействованы обезьяны, морской лев, морские котики и королевские собаки, более 200 костюмов и 30 тонн декораций.

22 ноября, воскресенье

МКЦ

Комедия «Свидание на четверых» (16+) – 19:00. Из-за нелётной погоды пассажиры самолёта вынуждены задержаться в гостинице провинциального города. Случайное соседство в одном номере оборачивается чередой смешных и неожиданных событий

Театр драмы

Спектакль «Приговор» (16+) – 18:00. Зрители становятся присяжными в деле военного лётчика, сбившего захваченный террористами самолёт, который направлялся к стадиону. В финале каждый сможет проголосовать и решить, виновен ли пилот.

ДК «Приокский»

Комедия «Знакомьтесь, граф Блэз д’Амбрие» (16+) – 16:00. Молодёжный театр «Нюанс» представит спектакль по пьесе Клода Манье «Блэз». Главный герой выдаёт себя за богатого графа, чтобы жениться на дочери влиятельного бизнесмена, но чем больше он врёт, тем сильнее запутывается. Постановкой театр отметит своё 50-летие. Вход свободный.