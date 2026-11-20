В рязанском филиале Национального центра «Россия» состоялся открытый диалог на тему влияния кинематографа на формирование внутреннего мира человека. Главным гостем мероприятия стал известный актер, сценарист и лектор Российского общества «Знание» Алексей Чадов.

Просветительская встреча была организована региональным отделением Общества «Знание» при поддержке областного министерства образования. В числе почетных гостей присутствовали министр образования Рязанской области Ольга Прушковская, заместитель министра культуры Надежда Майорова, директор рязанского филиала Общества «Знание» Юлия Рулева и председатель регионального отделения Дмитрий Боков. Аудиторию составили представители учреждений культуры, педагоги, студенты и школьники.

Открывая мероприятие, директор регионального филиала Юлия Рулева подчеркнула активную роль Рязанской области в реализации просветительских и грантовых проектов для молодежи. Она отметила особую ценность таких встреч, поскольку для подрастающего поколения нет ничего лучше возможности лично пообщаться с кумиром, которого они раньше видели только на экране. Рулева также добавила, что воспитание и образование неразрывно связаны, а кино является мощным инструментом формирования мировоззрения детей за пределами школьных стен.

В ходе лекции Алексей Чадов поделился воспоминаниями о своем профессиональном пути, первых киноролях и бесценном опыте сотрудничества с выдающимся режиссером Алексеем Балабановым. Особый акцент он сделал на том, как искусство влияет на восприятие мира, помогает формировать жизненные ценности и лучше понимать себя и окружающих.

Рассказывая о своей работе над режиссерскими и сценарными проектами, актер подчеркнул необходимость постоянного профессионального самосовершенствования. В завершение своей части встречи он дал наставление молодым людям: не останавливаться на пути творческого развития, смело преодолевать кризисные периоды и никогда не прекращать трудиться.