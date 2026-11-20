Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил Рязань с рабочим визитом, в ходе которого лично оценил ход строительства школы для одаренных детей в Мервино. Как сообщает ТКР, на текущий момент строительная готовность объекта составляет 52 процента.

На площадке уже полностью возведен контур здания. Объект обеспечен теплом благодаря запуску газовой котельной. До конца ноября 2026 года планируется ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции, что позволит обеспечить объект необходимой электроэнергией для продолжения внутренних работ.

Возведение образовательного центра ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Будущая школа задумана как эталонная модель для всей страны. В ее стенах планируется углубленное изучение дисциплин, а также внедрение передовых педагогических методик и современных технологий. В рамках общенациональной стратегии до 2030 года в России планируется построить 12 подобных учреждений, и рязанская школа станет одной из первых, открывших свои двери для талантливых учеников.

По итогам осмотра площадки Сергей Кравцов поставил перед подрядчиками и региональными властями четкую задачу — обеспечить стопроцентную готовность объекта к началу нового учебного года. Параллельно со строительными работами в скором времени стартует конкурсный отбор педагогов и профильных специалистов.