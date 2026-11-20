Безобидное на первый взгляд общение в социальных сетях и мессенджерах может привести к тяжким уголовным последствиям, включая длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. К такому выводу приходят эксперты, анализирующие рост случаев вербовки граждан через интернет.

Современные вербовщики активно применяют сложные схемы психологического воздействия, играя на эмоциях и уязвимостях пользователей. Как показывает практика, наиболее восприимчивой к подобным манипуляциям категорией граждан является молодежь. Отвечая неизвестным собеседникам, человек рискует попасть в тщательно выстроенную сеть манипулятора, что в итоге может закончиться серьезным уголовным наказанием сроком от 10 лет до пожизненного заключения.

При этом подобные тактики не являются изобретением XXI века. О сходстве методов современной преступности с историческими практиками гестапо ВГТРК «Ока» рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории России и методики обучения истории и обществознании Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Александр Агарёв.

По словам Агарёва, понимание этих исторических параллелей помогает лучше распознать манипулятора на ранних этапах общения. Эксперт подчеркнул, что осведомленность о приемах психологического давления является ключевым фактором защиты от вовлечения в противоправную деятельность.