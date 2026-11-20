В Рязани после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Владимир Петрович Устинов. О смерти артиста 20 ноября сообщили в Рязанском театре юного зрителя (Театре на Соборной).

Владимир Устинов посвятил сцене более 50 лет. В ТЮЗ он пришёл в 1974 году, хотя начинал творческий путь в Пермском театре. За годы работы в Рязани артист сыграл более 80 ролей.

Его сценические образы отличались разнообразием: Устинов одинаково убедительно исполнял комедийные и трагические роли, играл сказочных персонажей и героев классических произведений. Ему удавались как детские, так и взрослые постановки.

Коллеги вспоминают Владимира Петровича как весёлого, отзывчивого и доброжелательного человека. Он приходил в театр задолго до начала спектаклей и репетиций, общался с артистами, поддерживал молодых коллег, делился советами и всегда находил время для окружающих.

«Нам повезло, что в нашем театре был такой артист и человек. Память о нём останется здесь навсегда», — говорится в сообщении театра.

Коллектив Театра на Соборной выразил соболезнования родным и близким Владимира Устинова.

О месте и времени прощания с артистом сообщат дополнительно.