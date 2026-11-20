Метеорологическая зима в Центральной России может начаться на следующей неделе. Такой срок смены сезонов обозначил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём блоге.

«На следующей неделе начнётся метеорологическая зима с переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», — отметил синоптик.

Когда ляжет снег

В Москве, Подмосковье и ближайших регионах, в числе которых Рязанская область, по прогнозам метеоролога, скоро начнёт формироваться устойчивый снежный покров. Тишковец допустил, что снежную зиму во всей красе жители столицы смогут увидеть уже во вторник и среду, 24 и 25 ноября.

Самая тёплая ночь за полвека

Также Евгений Тишковец рассказал о самой тёплой ноябрьской ночи. Таких показателей столбики термометра достигли впервые за полвека. По его словам, ноябрьская ночь вошла в историю регулярных метеоизмерений как одна из самых тёплых: минимальный термометр на опорной метеостанции ВДНХ остановился на отметке +5,8°. В Подмосковье теплее всего было в Серпухове — ровно +6,0°.

По статистике ВДНХ, это третье место среди самых тёплых ночей 20 ноября за всю историю наблюдений. В это время года московские ночные оттепели случаются в среднем не чаще одного раза в 5–6 лет. Рекордсменами остаются 1978-й с минимальной температурой +6,3° и 1963-й с ночными показаниями +5,7°. Минувшая ночь встала в эту тройку лидеров — такой тёплой ночи в столице не было 48 лет.

Снежный покров, который накануне составлял 4 см, в Москве и Подмосковье растаял полностью.