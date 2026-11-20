В Рязанской области в выходные, 21 и 22 ноября, прогнозируют дождливую и прохладную погоду. В воскресенье на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

В субботу, 21 ноября, будет облачно, ночью местами возможны небольшие прояснения и слабый дождь. Днём ожидаются осадки.

Ветер восточный, с переходом на северо-западный, со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура составит 0…+5 градусов, в Рязани — +2…+4. Днём воздух прогреется до +2…+7 градусов, в областном центре — до +4…+6.

В воскресенье, 22 ноября, сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, на дорогах возможна гололедица.

Ветер сменится на юго-западный и западный, его скорость составит 5–10 м/с. Ночью ожидается от -2 до +3 градусов, в Рязани — от -1 до +1. Днём температура поднимется до 0…+5 градусов, в областном центре — до +1…+3.