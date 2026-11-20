Управление Роспотребнадзора по Рязанской области напомнило о требованиях безопасности при покупке детских игрушек. Родителям советуют проверять маркировку, возрастные ограничения и материалы, а у продавца важно спросить все сертификаты соответствия.

Какие материалы запрещены для детей до трёх лет

Материалы, из которых изготовлены игрушки, должны быть чистыми (без загрязнений) и неинфицированными. В игрушках для детей до трёх лет не допускается применение натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги, набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла, наполнителей, подобных погремушкам, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота. Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребёнка.

Требования к конструкции и безопасности

Игрушка и её составные части, включая крепёжные детали, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании по назначению, не разрушаться и сохранять потребительские свойства. Доступные кромки, острые концы, жёсткие детали, пружины, зазоры, углы, выступы, шнуры и крепления должны исключать риск травмирования детей. Приводные механизмы должны быть недоступны для ребёнка.

Игрушка и съёмные детали игрушки для детей до трёх лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути. Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе твёрдых или острых инородных предметов, а её швы должны быть прочными.

Игрушка и её составные части должны исключать риск, связанный с удушьем. Маски и шлемы из воздухонепроницаемого материала, полностью покрывающие голову ребёнка, должны быть разработаны так, чтобы исключить риск удушья из-за недостаточной вентиляции. Игрушка, несущая на себе массу ребёнка и не предназначенная для езды, должна быть прочной и устойчивой к опрокидыванию.

Мягконабивные игрушки, карнавальные костюмы и изделия (бороды, усы, парики, маски, короны), а также игрушки, в которых может разместиться ребёнок, должны быть пожаробезопасными. Игрушка не должна быть взрывоопасной или содержать составные части, которые становятся взрывоопасными при использовании.

Детали игрушек, контактирующие с источником электрической энергии, а также кабели и провода должны быть изолированы и механически защищены. Шнуры для летающих игрушек должны быть неметаллическими.

Что должно быть в маркировке

Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, чёткой, легко читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Она должна содержать:

наименование игрушки;

наименование страны, где изготовлена игрушка;

наименование и местонахождение изготовителя, импортёра, информацию для связи с ними;

товарный знак изготовителя (при наличии);

минимальный возраст ребёнка, для которого предназначена игрушка, или пиктограмму с возрастом;

основной конструкционный материал (для детей до трёх лет, при необходимости);

способы ухода за игрушкой (при необходимости).

Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке.

Что спросить у продавца

В Роспотребнадзоре советуют не стесняться спрашивать у продавца сертификаты соответствия. Право потребителей на безопасность и качество товара — одно из основополагающих и обеспечивается законодательством.