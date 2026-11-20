19 ноября исполнилось 75 лет Илье Андреевичу Крючкову, мастеру спорта по лёгкой атлетике,и председателю общественной организации «Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области». Об этом сообщило региональное министерство спорта.

Илья Крючков посвятил жизнь спорту и работе с людьми. Он занимается наставничеством и поддерживает ветеранов отрасли, передавая свой опыт новым поколениям спортсменов и работников спортивной сферы.

В Минспорта Рязанской области поздравили юбиляра и пожелали ему крепкого здоровья, бодрости духа, радости и новых поводов для гордости.