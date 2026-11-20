В Рязани временно отключили отопление и горячую воду в нескольких домах на улицах Интернациональной и Станкозаводской. МУП «РМПТС» приостановило подачу ресурсов в 09:20 из-за повреждения на тепловых сетях.

Под отключение попали дома № 10 на улице Интернациональной и № 22/10, 24, 26, 28/9 и 28/1 на улице Станкозаводской. Без отопления и горячей воды временно остались детский сад № 124 и школа № 56.

Завершить ремонт специалисты рассчитывают к 16:00. Список адресов может измениться.

Дополнительную информацию можно получить в МУП «РМПТС» по телефону 55-05-86. Оперативные сведения об отключениях предприятие передаёт управляющим компаниям, чтобы те оповещали жителей в домовых чатах.