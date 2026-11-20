В Академии ФСИН России 19 ноября начала работу Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарное ведомство на современном этапе: вопросы теории и практики». В ней участвуют представители органов государственной власти и общественных организаций России и Рязанской области, научных и образовательных организаций, территориальных органов ФСИН России, ведущие учёные страны и зарубежья.

Кто участвует

Среди зарубежных гостей — представители Белорусского государственного университета, Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан и управления по воспитательной, социальной и психологической работе Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров Киргизской Республики.

От имени руководства ФСИН России к присутствующим обратился начальник Управления по работе с личным составом ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Алексей Емельянов. Он зачитал приветственный адрес директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева и пожелал участникам конференции плодотворной и интересной работы.

Актуальность подобных дискуссионных площадок отметил начальник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук Александр Хабаров. От губернатора Рязанской области Павла Малкова приветственный адрес зачитал начальник академии генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Никитюк.

Что представили на выставках

Отдельный интерес участников конференции вызвали экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и Академии ФСИН России, экспозиции ФСИН России «Броня веры», «Помните! Через века, через года — помните!», выставка трофеев специальной военной операции и выставка-ярмарка книжной продукции.

Что обсудили на пленарном заседании

После торжественного открытия состоялось пленарное заседание конференции. Его участники обсудили вопросы уголовно-исполнительной политики и её реализации, укрепления единства общества перед лицом современных геополитических вызовов, тенденции, продиктованные всеобщей цифровизацией общественных отношений, работу институтов гражданского общества и пробации, направления предупреждения рецидивной преступности, реабилитацию осуждённых к лишению свободы после освобождения, деятельность учреждений и органов УИС в сфере обеспечения экономической безопасности государства и ряд других.

Принятые рекомендации по итогам конференции найдут своё отражение в созданном аналитическом обзоре с предложениями по промежуточным итогам реализации рекомендаций VII Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление».