В Скопине 19 ноября автомобиль ВАЗ-2114 сбил 14-летнего пешехода. Подростку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 19:05 на улице Высоковольтной. За рулём автомобиля находился 56-летний житель Скопинского округа.

Пострадавший получил травмы и обратился за медицинской помощью. По факту происшествия инспекторы проводят проверку.

Сводка ДТП за сутки

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Травмы получили два человека. Ещё 38 аварий привели к материальному ущербу.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 4417 нарушений ПДД. Среди них семь случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Ещё два водителя отказались проходить медицинское освидетельствование.