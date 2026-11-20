Доктор Александр Мясников рассказал о том, как медицинские заключения после МРТ могут усиливать тревожность пациентов. По его словам, возрастные изменения позвоночника и головного мозга нередко воспринимаются людьми как свидетельство тяжёлого заболевания, хотя сами по себе не всегда говорят об опасности.

В своём Telegram-канале врач привёл пример обращения женщины старше 60 лет. Она жаловалась на многочисленные проблемы со здоровьем: остеохондроз, артроз, межпозвоночные грыжи, головокружение, боли и повышенную потливость.

Женщина часто посещает врачей, передвигается с палочками и считает себя тяжёлым инвалидом. При этом, как следует из рассказа Мясникова, основным диагнозом ей поставили астеноневротический синдром, связанный с депрессивным состоянием.

В подтверждение своего плохого самочувствия пациентка прислала доктору результаты магнитно-резонансной томографии. В заключении перечислены очаговые изменения белого вещества головного мозга, умеренное расширение субарахноидальных пространств, особенности строения сосудов, а также многочисленные дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника.

Среди них указаны грыжи и протрузии межпозвоночных дисков, спондилёз, спондилоартроз и унковертебральный артроз.

Мясников обратил внимание на то, насколько сложно обычному человеку разобраться в подобных медицинских формулировках. По его оценке, описанные изменения во многом соответствуют возрастным особенностям и сами по себе не означают, что человек страдает тяжёлым заболеванием.

Врач призвал медиков объяснять пациентам результаты обследований понятным языком. Важно рассказать не только о том, что обнаружили специалисты, но и о том, чего эти находки не означают.

По мнению Мясникова, перегруженное медицинскими терминами заключение может напугать даже человека, который раньше не отличался повышенной тревожностью. В результате пациент начинает воспринимать себя тяжело больным и опускает руки.