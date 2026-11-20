Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Олег Леонов провёл еженедельный приём граждан. За помощью к омбудсмену обратились семь человек.
Заявители подняли вопросы мошенничества при покупке недвижимости, соблюдения прав людей с инвалидностью и предоставления мер социальной поддержки семьям участников СВО. Ещё одно обращение касалось защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы.
По словам Олега Леонова, каждому посетителю предоставили правовые консультации и объяснили, как действовать дальше. Обращения, требующие дополнительной проверки и запросов в компетентные органы, взяли на контроль.
Омбудсмен подчеркнул, что за каждым обращением стоит конкретная жизненная ситуация. Поэтому его задача — разобраться в обстоятельствах и в пределах своих полномочий помочь восстановить нарушенные права.
Как обратиться к уполномоченному по правам человека
Жители Рязанской области могут направить обращение Олегу Леонову несколькими способами:
- Лично: Рязань, Первомайский проспект, дом 8.
- Через интернет-приёмную: ombudsman.ryazan.gov.ru/reception.
- Почтой: 390000, Рязань, улица Ленина, дом 30.
- По телефонам: 8 (4912) 25-36-55 и 8 (4912) 25-37-22.
По указанным номерам можно получить дополнительную информацию и записаться на личный приём.