Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Олег Леонов провёл еженедельный приём граждан. За помощью к омбудсмену обратились семь человек.

Заявители подняли вопросы мошенничества при покупке недвижимости, соблюдения прав людей с инвалидностью и предоставления мер социальной поддержки семьям участников СВО. Ещё одно обращение касалось защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы.

По словам Олега Леонова, каждому посетителю предоставили правовые консультации и объяснили, как действовать дальше. Обращения, требующие дополнительной проверки и запросов в компетентные органы, взяли на контроль.

Омбудсмен подчеркнул, что за каждым обращением стоит конкретная жизненная ситуация. Поэтому его задача — разобраться в обстоятельствах и в пределах своих полномочий помочь восстановить нарушенные права.

Как обратиться к уполномоченному по правам человека

Жители Рязанской области могут направить обращение Олегу Леонову несколькими способами:

Лично: Рязань, Первомайский проспект, дом 8.

Рязань, Первомайский проспект, дом 8. Через интернет-приёмную: ombudsman.ryazan.gov.ru/reception.

ombudsman.ryazan.gov.ru/reception. Почтой: 390000, Рязань, улица Ленина, дом 30.

390000, Рязань, улица Ленина, дом 30. По телефонам: 8 (4912) 25-36-55 и 8 (4912) 25-37-22.

По указанным номерам можно получить дополнительную информацию и записаться на личный приём.