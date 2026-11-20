Киев в ночь на 20 ноября подвергся ракетной атаке. По предварительным данным, по украинской столице могли ударить не менее пяти баллистических ракет «Искандер-М». Взрывы прогремели на обоих берегах Днепра.

Первые сообщения о взрывах появились около 02:15. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе и пожарах в местах предполагаемых прилётов.

Как пишет SHOT, под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. Взрывы, по предварительной информации, произошли в районе Северного моста. Украинские СМИ сообщили об ударах по четырём киевским мостам: Дарницкому, Подольскому, мосту Патона и Южному.

Удары по другим городам Украины

Около 01:00 беспилотники типа «Герань» атаковали Кривой Рог. По предварительным сведениям, целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщения об ударах поступали и из района Чернигова, а также Пирятина Полтавской области.

Информация о масштабах повреждений и последствиях ночной атаки уточняется.