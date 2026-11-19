Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Ким и представителями ее команды. Стороны подвели итоги многолетнего взаимодействия и наметили новые направления сотрудничества для поддержки регионального бизнеса и социальной сферы.

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, присоединившихся к совместному проекту RWB (Wildberries) и Агентства стратегических инициатив «Платформа роста». Программа оказывает комплексную помощь местным производителям в продвижении их товаров на маркетплейсе.

По итогам года результаты оказались впечатляющими: совокупный оборот рязанских участников проекта увеличился в два раза, а объем реализованных товаров вырос в полтора раза. Отдельные компании продемонстрировали кратный рост, увеличив свои показатели в шесть и даже в восемь раз. Стороны договорились о продолжении реализации этого успешного проекта.

Еще одним важным итогом встречи стала оценка работы «Цифровой платформы поставщиков», запущенной более года назад совместно с Министерством просвещения РФ, RWB и группой компаний «Просвещение». Система позволяет образовательным учреждениям выбирать проверенные товары по принципу обычного интернет-магазина.

Если изначально пилотный проект охватывал всего 10 учреждений, то сегодня площадкой активно пользуются более 500 школ, колледжей и организаций дополнительного образования региона. Внедрение платформы кардинально изменило логистику и документооборот: время оформления контракта сократилось с семи дней до одного часа, а сроки доставки товаров уменьшились с нескольких месяцев до одной недели.

На встрече также было принято решение о расширении географии пилотного раздела «WB Услуги», который сейчас функционирует в 18 субъектах РФ. В ближайшее время доступ к сервису откроют для Рязанской области.

Это нововведение позволит жителям региона быстро находить проверенных специалистов для бытовых нужд, таких как мастера на час, специалисты по отделке помещений или установке окон. Для почти двух тысяч местных предприятий сферы бытовых услуг это станет дополнительным эффективным каналом привлечения клиентов. В скором времени представители RWB проведут для рязанских предпринимателей обучающие мероприятия по продвижению своих услуг на новой площадке.