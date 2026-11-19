С 21 по 24 ноября 2026 года Рязань станет центром классической музыки, приняв XVI Международный конкурс скрипачей имени выдающегося педагога и музыканта Владимира Фёдоровича Бобылёва. Для региона это уникальный проект, который за годы своего существования успел объединить представителей 17 стран мира.

В нынешнем состязании примут участие юные таланты из 12 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Киров, Краснодар, Ангарск, Щекино, Луганск, Минск, а также родную Рязань. Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова в своем обращении к гостям и конкурсантам отметила, что за десятилетия мероприятие стало подлинным брендом города. В его истории уже более 600 участников из 90 населенных пунктов. Министр процитировала самого В.Ф. Бобылёва, напомнив, что сцена является серьезным испытанием характера и профессионализма, а истинная победа начинается с победы над собой.

Возглавит судейскую коллегию народный артист России, профессор и заведующий кафедрой скрипки Московской консерватории имени П.И. Чайковского Владимир Иванов. В состав жюри также вошли профессор Белорусской государственной академии музыки Татьяна Боднева, профессор Московского и Санкт-Петербургского консерваторий Максим Федотов, а также преподаватель Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Ольга Воробьева.

Специальное приветствие конкурсу направил всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Он подчеркнул высокую значимость сохранения памяти о замечательном земляке и пожелал участникам вдохновения, а жюри и зрителям — неожиданных профессиональных открытий. В рамках мероприятия Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова вручит специально учрежденную именную стипендию в честь основателя фонда Екатерины Романовны Ширман.

Конкурсные прослушивания первого и второго туров пройдут на базе детской музыкальной школы № 1 имени Е.Д. Аглинцевой. Финальный третий тур, торжественное закрытие и гала-концерт состоятся в концертном зале Рязанской областной филармонии. Выступления финалистов будут сопровождаться музыкой Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Вход на гала-концерт для всех желающих будет свободным.

Помимо состязания, для участников организованы мастер-классы от членов жюри. Каждый конкурсант получит благодарственное письмо и подарок, а победителей ожидают денежные премии и ценные призы. Самому юному участнику по традиции будет вручен специальный диплом и подарок от семьи Бобылёвых.

С 2014 года конкурс проходит при активной поддержке Министерства культуры России и стабильно входит в перечень 16 лучших творческих проектов страны, реализуемых на базе детских школ искусств. За это время свои навыки здесь демонстрировали музыканты не только из России и Беларуси, но и из Казахстана, Украины, Латвии, Армении, Южной Кореи, Мексики, Великобритании и США.