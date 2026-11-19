Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крупный обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоится в ближайшее время. По его словам, процесс согласования всех технических и организационных нюансов вышел на финальную стадию, а профильные спецслужбы в настоящее время занимаются выверкой списков участников обмена, сообщает aif.ru.

Данная гуманитарная инициатива стала результатом трехсторонних переговоров, которые прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Именно на этой встрече сторонам удалось достичь принципиального согласия о проведении масштабной процедуры возвращения людей на родину.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее уточнил, что речь идет о возвращении более чем тысячи человек. По его словам, при формировании списков приоритет отдается наиболее уязвимым категориям: тяжелобольным, женщинам, а также тем лицам, которые находятся в плену уже длительное время.

Информацию о подготовке к обмену подтвердила и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Она отметила, что поддерживает постоянный рабочий контакт со своим украинским коллегой для оперативного решения всех возникающих вопросов и успешной реализации достигнутых договоренностей.