В Рязани произошел пожар в многоквартирном доме, об этом сообщили местные жители в социальных сетях. По предварительным данным, огнем были охвачены две квартиры в здании, расположенном в Приокском районе города.

Согласно информации, опубликованной в канале «Рязань. Происшествия» в Максе, пожар произошел на улице Дачной в доме 1а. Точное время начала возгорания, причины его возникновения и полные масштабы ущерба пока не уточняются.

На данный момент сведения о возможных пострадавших или эвакуированных жильцах отсутствуют. Официальная информация не поступала.