Депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности, которое прошло 18 ноября, обсудили доходы от использования городского имущества, налоговые поступления и расходы на содержание муниципальной собственности.

Начальник финансово-казначейского управления администрации Рязани Светлана Финогенова сообщила, что в 2027 году город рассчитывает получить 645,7 млн рублей от использования и продажи муниципального имущества. Это около 6% собственных доходов бюджета.

Основную часть поступлений обеспечат земельные участки. В частности, город планирует получить:

— 233,5 млн рублей от аренды земли;

— 89,6 млн рублей от продажи и перераспределения земельных участков;

— 30,6 млн рублей от аренды муниципального имущества.

Остальную сумму составят доходы по другим статьям.

Сколько налогов поступит в бюджет Рязани

В проекте бюджета на 2027 год предусмотрены поступления от упрощённой системы налогообложения в размере 491,1 млн рублей. По патентной системе город рассчитывает получить 137,5 млн рублей.

Ещё 7,3 млн рублей планируют собрать за счёт единого сельскохозяйственного налога. Поступления от туристического налога оцениваются в 48 млн рублей.

Отдельной статьёй указаны доходы от наружной рекламы. Платежи по договорам на установку рекламных конструкций должны принести городскому бюджету 99,4 млн рублей.

В расходной части проекта предусмотрели около 4,5 млн рублей на содержание нераспределённого имущества муниципальной казны. Ещё примерно 600 тысяч рублей направят на оформление земельных участков на территории Рязани.