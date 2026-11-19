Жительница Ульяновской области подделала свидетельство о смерти мужа, чтобы выйти замуж второй раз, пишет «База».

По данным издания, 32-летняя состояла в официальном браке, но решила заключить еще один. Она купила свидетельство о смерти мужа в интернете и предоставила его в государственное учреждение.

«При проверке по базам сотрудники обнаружили подделку и сообщили в полицию», — говорится в публикации

Теперь на женщину завели уголовное дело. Полицейские предстоит выяснить, кто изготовил и продал документ.

При этом в публикации не указано, предлагала ли женщина мужчине развестись и какова была его реакция на произошедшее.