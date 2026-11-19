В Рязани 46-летнего местного жителя подозревают в фиктивной регистрации пяти иностранных граждан. За оформление документов мужчина получил денежное вознаграждение. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Как сообщили в полиции, участковые уполномоченные совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции выяснили, что рязанец зарегистрировал в своей квартире пятерых граждан одной из стран Центральной Азии в возрасте от 21 года до 63 лет.

Иностранцы фактически не собирались проживать по указанному адресу. Регистрация требовалась им только для легализации своего пребывания в России.

В отношении 46-летнего мужчины подразделение дознания ОМВД России по Советскому району Рязани возбудило уголовное дело по статье 322.3 УК РФ о фиктивной постановке иностранцев на учёт по месту пребывания.

Подозреваемый признал вину. По данным полиции, ранее он был судим за аналогичное преступление, хранение наркотиков и кражи.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.