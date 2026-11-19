14 декабря в 20:00 на СТС выходит продолжение комедии «Химкинские ведьмы» (16+). К своим ролям вернулись: Агата Дранга, Анна Банщикова, Валерия Астапова, Марк Богатырёв, Кузьма Сапрыкин, Михаил Кремер, Антон Жижин и Алёна Яковлева. К команде присоединилась Анна Бегунова.

В продолжении истории производства PICK UP FILM три ведьмы Марина (Агата Дранга), Света (Анна Банщикова) и Оля (Валерия Астапова) случайно передают магический дар, полученный от уличной ведуньи (Алёна Яковлева), своим вторым половинкам. Теперь Миша (Михаил Кремер) может видеть призраков, Ваня — будущее (Кузьма Сапрыкин), а Дима (Антон Жижин) читает мысли. Пока парни пускаются во все тяжкие, дух колдуна Глеба (Марк Богатырёв) стремится вернуться в мир живых, а новая «магиня» Лунария (Анна Бегунова) открывает салон в ТЦ и переманивает клиентов ведьм.

«Начнём с того, что я буквально влетаю в этот сезон, — улыбается Антон Жижин. — Мой первый кадр — я в полёте, но потом резко падаю в коробки. Меня подвешивали на тросы, сажали на метлу и поднимали каскадёры. Да и в целом каждая смена здесь богата на трюки, ни минуты покоя».

Кроме полёта на мётлах, зрители увидят эффектное превращение в кентавра, танец под игру призрака пианиста, самурая, левитацию йогини, погоню за убегающим стулом и многое другое. «Если сравнивать с первым сезоном, уровень сложности вырос почти в три раза, а это около 600 спецэффектов, — говорит CG-супервайзер Павел Заводов. — Например, для создания кентавра мы на съёмках сначала выставили модель размером с реального коня: люди, переодетые в зелёное, изображали заднюю часть существа, а сам актёр, Михаил Кремер, отыграл эту сцену на ходулях».

Особенный опыт получила Валерия Астапова, заколдованная героиня которой не могла контролировать тело во время танца. Эпизоды снимали несколько дней при участии хореографа «Кремлёвского балета».

«Эта серия навсегда войдёт в мою биографию как одна из самых сложно выполнимых. Я «обтанцевала» весь большой коридор ТЦ вместе с его жителями. И всё это в порыве импровизации с динамичной музыкой. Когда хрустнуло колено, не сильно придала этому значения, пока оно не стало опухать. В итоге меня перевозили уже на стуле. В последней сцене меня несли, а вечером приехала на МРТ. К счастью, всё оказалось не так страшно, через пару дней досняли танец. Кстати, после меня застраховали. Почувствовала себя пятой точкой Дженнифер Лопес», — шутила актриса.

С трудностями на съёмках столкнулась и Анна Бегунова, сыгравшая просветлённую йогиню. «Хоть я и занимаюсь спортом, в том числе и йогой, но никогда не играла вниз головой всю сцену, — признаётся она. — Честно говоря, к героине сложно было подступиться, в ней столько граней, но от этого было ещё интереснее. Она и на скейте катается, и своей студией просветления управляет, и вроде добренькая, да вот не очень».