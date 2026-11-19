Реаниматолог из больницы в Северодвинске, обвиняемый в убийстве ошибочно признанной мертвой пациентки, ввел ей пропофол, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства обратил внимание, что речь о сильном анестезирующем препарате.

«Передозировка именно этого лекарства в сочетании с другими медикаментами привела к смерти Майкла Джексона в июне 2009 года», — говорится в публикации.

Накануне главк СК по Архангельской области выдвинул обвинение в убийстве реаниматологу Северодвинской городской больницы.

Согласно материалам дела, в декабре 2025 года врач ошибочно зафиксировал смерть пожилой пациентки, однако в морге у нее обнаружили признаки жизни. Заведующий отделением направил реаниматолога на помощь, но тот, стремясь скрыть свою ошибку, ввел женщине препарат, который стал причиной ее смерти.

Реаниматолога взяли под стражу. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить подробный отчет о ходе расследования.