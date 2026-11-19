Украинские военные могли атаковать Крымский мост в ночь на 19 ноября со стороны Черного или Азовского морей, предположил в беседе с «АиФ» заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Противник пытался нанести удар по инфраструктурному объекту в третий раз за неделю. Власти сообщили, что движение поездов и автомобилей остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что специалисты оценят причиненный ущерб.

«ВСУ атакуют Крым и сейчас снова стали бить по Крымскому мосту. Все это летит, конечно, со стороны моря в большей степени», — отметил Попов.

Такую же версию озвучивал в беседе с изданием военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, БПЛА не смогли бы пролететь со стороны Запорожской или Херсонской областей, так как сразу же были бы сбиты российскими силами ПВО.

Напомним, что 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся серии атак ВСУ. По данным Следственного комитета, в результате этих ударов были зафиксированы повреждения конструкций переправы. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.