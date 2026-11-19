Запах тела возвращается через час после душа из-за бактериальной переработки секрета апокринных желёз, объяснил изданию Life врач Юрий Жернов. Если запах стал рыбным, фруктовым или аммиачным, это повод проверить здоровье.

Откуда берётся запах

По словам эксперта, с точки зрения микробиологии и химии запах тела (бромгидроз) возникает не из-за самого пота, а в результате бактериальной трансформации секрета потовых желёз в летучие органические соединения (ЛОС). Если после душа проходит немного времени, ключевую роль играют скорость секреции апокринных желёз и сохранение бактерий на поверхности кожи, в том числе в устьях волосяных фолликулов.

Кожа человека — это экосистема, в которой обитают бактерии, в том числе представители родов Staphylococcus и Corynebacterium. Эккринные железы выделяют водянистый пот, практически не имеющий запаха. Апокринные железы (расположенные, в частности, в подмышечных впадинах и паховой области) секретируют жидкость, богатую белками, липидами и стероидами. Сами по себе эти вещества не имеют выраженного запаха, но бактерии используют их в качестве субстрата.

Почему запах возвращается быстро

В ходе бактериального метаболизма аминокислот и липидов образуются ЛОС: тиолы, короткоцепочечные жирные кислоты (например, изовалериановая кислота), а также сульфанильные соединения, которые и создают характерный «запах пота». Даже тщательное мытьё смывает лишь часть планктонных бактерий; микроорганизмы, колонизирующие устья фолликулов и выводные протоки желёз, остаются и быстро восстанавливают популяцию.

Если апокринные железы гиперактивны (например, при стрессе или генетической предрасположенности), субстрат для бактерий поступает непрерывно, и запах возвращается в течение часа.

Гигиенические факторы (недостаточное высушивание складок кожи, ношение синтетики, остатки бактерий на одежде) могут усугублять ситуацию, но не являются единственной причиной. Быстрое возвращение запаха часто обусловлено физиологическими особенностями: плотностью апокринных желёз, составом микробиома и скоростью потоотделения. Также имеет значение pH кожи — некоторые виды бактерий активнее размножаются в слабокислой среде.

Когда запах сигнализирует о болезни

Хотя в большинстве случаев быстрый возврат запаха не связан с патологией, специфические изменения одоранта могут сигнализировать о системных нарушениях.

Эндокринные нарушения (диабет). При кетоацидозе в крови накапливаются кетоны (ацетон), которые выделяются через лёгкие и кожу, придавая запаху сладковатый, фруктовый оттенок.

Печёночная или почечная недостаточность. При тяжёлой патологии печени нарушается метаболизм метилмеркаптанов, что даёт «печёночный» запах. Почечная недостаточность сопровождается накоплением мочевины, которая разлагается до аммиака, создавая уремический запах.

Триметиламинурия (синдром запаха рыбы). Редкое генетическое заболевание, при котором печень не расщепляет триметиламин. Он выделяется с потом, мочой и дыханием, придавая резкий рыбный запах, не устраняемый гигиеной.

Инфекции кожи. Локальные бактериальные или грибковые поражения (например, эритразма или интертриго) могут сопровождаться специфическим запахом из-за жизнедеятельности патогенов.