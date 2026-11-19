Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в четверг в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. О начале двусторонних переговоров сообщил корреспондент РИА Новости.

Открытая для журналистов часть встречи заняла около минуты, при этом со вступительным словом выступил только американский лидер. Дональд Трамп подчеркнул, что у него сложились отличные отношения с российским коллегой, и выразил надежду, что по итогам диалога удастся добиться «много замечательного».

«С нетерпением ожидаем нашей встречи. Мы друг друга знаем уже многие годы. Сегодня встретимся, я надеюсь, проведем продуктивную встречу. Потом запланирована вторая встреча. Я надеюсь на хороший результат», — сказал Дональд Трамп.

Реакция российского лидера и состав делегации

Владимир Путин перед стартом закрытых переговоров воздержался от развернутых заявлений. На приветственные слова президента США он коротко ответил по-английски: «Thank you so much».

После этого глава российского государства обменялся рукопожатиями с представителями американской делегации. В частности, Путин поприветствовал присутствовавших на встрече госсекретаря США Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.