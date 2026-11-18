Реаниматолог из Северодвинска, которого подозревают в убийстве 73-летней пациентки в морге, окончил ординатуру за два года до трагедии, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, 29-летний мужчина начал работать в медицине в 2021 году. В 2023-м он завершил обучение в ординатуре по анестезиологии и реаниматологии.

«При этом его анкета до сих пор размещена на официальном сайте больницы», — говорится в публикации.

Как пишет издание, резонансный случай произошел в декабре 2025 года. Тогда 73-летняя женщина попала в больницу с острым тромбозом. У нее произошла остановка сердца. Реаниматолог более получаса пытался вернуть пациентку к жизни. Несмотря на восстановление сердцебиения, врач, по всей видимости, не заметил этого и объявил ее мертвой.

Пенсионерку перевезли в морг. Спустя два часа санитар, осматривая тело, обнаружил признаки жизни. Затем врач вернулся, проверил пульс женщины и ввел ей препарат пропофол, вероятно, пытаясь скрыть свою ошибку. После этого женщина умерла.

Реаниматолога арестовали на два месяца по обвинению в убийстве человека, который находился в беспомощном состоянии.