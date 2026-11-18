Прохор Шаляпин открыто выражает симпатию Наталье Харламовой, матери известного юмориста Гарика Харламова, осыпая ее комплиментами и строя далеко идущие планы. Тот в свою очередь с юмором реагирует на ситуацию, шутя про потенциального отчима в лице Шаляпина.

Прохор Шаляпин не скрывает, что Наталья Игоревна произвела на него сильное впечатление. Певец отмечает, что она выглядит великолепно и значительно моложе своего знаменитого сына. По словам артиста, если бы они прогуливались по Арбату, окружающие приняли бы ее за новую спутницу комика, а не за его мать, передает Пятый канал.

«Задружился с моей мамой, представляете? Ужас! Ужас!» — отреагировал актер Гарик Харламов.

Комик с юмором относится к флирту певца. Но с Прохором никогда не знаешь, чем закончится очередная романтическая история.

«Возможно, мы с вами через полгода… Я буду представляться как Гарик Бульдог Шаляпин. Если все далеко зайдет», — пошутил Харламов.

Сам юморист воспринимает ситуацию с долей самоиронии. Гарик признался, что реакция на такую «дружбу» у него скорее ужасающая, но при этом он не прочь пошутить о грядущих переменах. Комик добавил, что разберется с этой ситуацией и примет меры, когда придет время, пока же продолжает наслаждаться отцовством, так как недавно у него и его супруги Катерины Ковальчук родилась дочь.

Объект воздыханий певца также не спешит закрывать тему. Наталья Харламова заявила, что ее сердце свободно. Она призналась, что уже десять лет пытается устроить личную жизнь после развода со вторым мужем. Хотя она и отмечает, что друзья ее сына годятся ей в дети, она не исключает возможности новых отношений и открыта к ним.

Разница в возрасте между Натальей Игоревной и Прохором составляет 22 года. Однако в шоу-бизнесе подобные союзы давно перестали быть редкостью. Светский обозреватель Дмитрий Иноземцев напоминает о браках Марины Федункив, Леры Кудрявцевой и Надежды Бабкиной с гораздо более молодыми мужчинами. По мнению эксперта, рядом с молодым партнером зрелая женщина часто чувствует себя энергичнее и моложе.

Увлечение женщинами элегантного возраста для Шаляпина не в новинку. Его карьера начиналась с дружбы со Светланой Светличной, которая ценила его харизму и умение поддержать беседу. Позже певец состоял в браке с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая старше его на 28 лет. Их союз продлился менее двух лет и запомнился громкими скандалами и давлением со стороны семьи Ларисы.

Тем не менее Лариса Шаляпина отреагировала на новости о новой симпатии бывшего мужа на удивление благожелательно. Она призналась, что не ревнует и желает паре счастья, уверяя, что если они будут счастливы, то обязательно найдут общий язык.