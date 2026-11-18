В 2026 году Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. В 2004 году политик предсказал две ядерные войны в XXI веке — в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Сегодня, на фоне целого ряда обострившихся глобальных мировых конфликтов, его слова снова обсуждают.

Жириновский и «ядерное» предупреждение

Политик ушёл из жизни в 2022 году, но его прогнозы продолжают обсуждать. В 2004 году в эфире шоу «Два против одного» на «РЕН-ТВ-Петербург» лидер ЛДПР говорил о двух крупных ядерных войнах в XXI веке.

Тогда это казалось провокацией — сегодня, на фоне недавних обострений в Кашмире и вокруг Ирана, его слова звучат иначе.

Индия и Пакистан: первый сценарий

Жириновский предполагал, что крупномасштабный ядерный конфликт может начаться с локального противостояния между Индией и Пакистаном. По его оценке, эскалация приведёт к гибели свыше 200 млн человек, а поток беженцев из Азии приблизится к миллиарду.

В 2025 году в долине Байсаран на юге Кашмира произошёл расстрел туристов — это стало поводом для обострения отношений между Дели и Исламабадом. Индия обвинила Пакистан в организации теракта, а затем впервые с 1960 года полностью заблокировала течение реки Инд в сторону Пакистана, перекрыв все шлюзы плотин и каналов.

Пакистан, чья вода и сельское хозяйство напрямую зависят от этого потока, предупредил: подобные меры могут быть расценены как акт войны. В ответ страны закрыли друг для друга небо и дипломатические каналы. Индия выслала пакистанских дипломатов, аннулировала и приостановила выдачу виз.

В мае 2025 года Индия запустила стратегическую операцию «Синдур»: удары были нанесены по девяти террористическим лагерям в Пакистане и Пакистанском Кашмире. В ответ последовали ракетные и артиллерийские обстрелы индийских позиций. Пока ни одна из сторон официально не перешла рубеж применения ядерного оружия, но ситуация остаётся взрывоопасной.

Иран и Израиль: второй сценарий

Жириновский предупреждал и о возможной ядерной эскалации вокруг конфликта между Ираном и Израилем. Политик предполагал, что удары по ядерным объектам Ирана со стороны Израиля и США могут спровоцировать ответ, способный перерасти в тотальную войну с применением ядерного оружия и привести к полному уничтожению Ирана.

Что на самом деле говорил Жириновский

Сейчас в соцсетях и новостных лентах вновь разгоняют архивные фрагменты с Жириновским. Заголовки кричат, что лидер ЛДПР заявлял о неизбежности ядерного противостояния. Но в оригинальных выступлениях 2004 года речь шла не о конкретной дате и не о конкретной точке на карте, а о зарубежных геополитических рисках — в Южной Азии и на Ближнем Востоке, на горизонте 10–30 лет. «Время и место» в исполнении Жириновского — это расплывчатый прогнозный диапазон и описание рисков, а не клиническая точность.

Ни в одном из фрагментов лидер ЛДПР не называл ядерный удар по России. Ни один конкретный город, подлежащий разрушению, им не упоминался.

Что остаётся после прогнозов

Слова Жириновского действительно звучат пугающе: он видел вероятные угрозы там, где они существовали, и называл возможные сценарии. Некоторые из них воплощаются в жизнь. Но их переупаковка в точное пророчество — это обычная игра заголовков.

Реальные конфликты уже приближают мир к красной черте. Именно сейчас дипломатам приходится работать на опережение, чтобы не дать старым сценариям превратиться в реальность.

Верить ли в «точные» предсказания Жириновского, каждый решает сам. Но многие его прогнозы оказались пророческими. И в 2026 году остаётся наблюдать, как мир движется по пути, который он описал ещё 22 года назад.