Болгарская ведунья Ванга, ослепшая в 12 лет после урагана, обрела дар предвидения после болезни в 1939 году. Она предсказала распад СССР, гибель Индиры Ганди и объединение славянских народов после «восьмого» президента.

Как ураган и болезнь открыли великий дар

Ветер поднял 12-летнюю девочку в воздух и отбросил на сотни метров. Такой силы был ураган в болгарском селе Струмица в начале XX века. Девочку нашли без сознания, с забитыми песком глазами. Крестьянская семья не смогла найти денег на лечение, и зрение к Вангелии Пандевой Гуштеровой (до замужества — Сурчевой), вошедшей в историю просто как Ванга, больше не вернулось.

Дар открылся ей не сразу, а через 16 лет, и тоже через тяжёлое потрясение. В 1939 году, в 28 лет, она слегла с сильной простудой, и однажды ночью ей явился таинственный всадник, окружённый светом. С этого момента она начала видеть то, что было недоступно другим. Сама Ванга объясняла механизм дара так: «Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои».

Шла Вторая мировая, и по округе быстро разошлась молва: слепая женщина способна сказать, жив пропавший без вести солдат или погиб. А в некоторых случаях ей даже удавалось описать обстоятельства смерти человека.

Царь, Гитлер и замужество

В 1942-м Ванга вышла замуж за болгарского военного Димитра Гуштерова, который приехал к ней, чтобы об убийцах собственного брата. Да так и остался рядом.

К скромному дому в Петриче, куда переехала пара, потянулись не только простые крестьяне. 8 апреля 1942 года Вангу тайно посетил болгарский царь Борис III.

Есть информация и о визите Адольфа Гитлера, известного своей слабостью к оккультизму. По рассказам очевидцев, слепая провидица предупредила фюрера: «Не трогай Россию — проиграешь». Диктатора это разозлило. Пророчество в итоге сбылось буквально.

Что из предсказаний сбылось

Список сбывшихся прогнозов Ванги впечатляет масштабом. Ещё в 1941-м она предсказала победу СССР над Германией, а в 1952-м — смерть Сталина, произнеся загадочную фразу о том, что «двери в мир мёртвых уже открыты».

Индире Ганди она предрекла гибель в «оранжево-жёлтом платье». В день убийства премьер-министр Индии действительно была одета в сари именно этих цветов.

В 80-е Ванга произнесла: «В конце века Курск окажется под водой». В 2000 году затонула атомная подлодка с этим именем. Распад Советского Союза она тоже предвидела заранее, добавляя обещание последующего возрождения: «Союз распадётся, и старая Россия возродится». По её словам, России предстоит пройти через испытания, очиститься и обрести не просто политическое, а именно духовное лидерство в мире.

Пророчества о 2020-х

Особое место в прогнозах Ванги занимают 2020-е годы — рубеж, после которого, по её словам, мир уже не будет прежним. Она говорила о крупном вооружённом конфликте, который втянет в себя Европу и перекроит карту континента, о пробуждении спящих вулканов и катастрофических наводнениях.

Одновременно заявила провидица о настоящем научном рывке: выращивании органов в лабораториях, прорыве в лечении рака, открытии нового источника энергии, сопоставимого по мощи с солнечным. Обычные деньги, по её словам, со временем вытеснят цифровые валюты.

Запад же погрузится в затяжной период хаоса. Грядёт распад крупных союзов, падение уровня жизни, кризисы как новая норма на фоне усиления того, что она называла «красным драконом» и в чём многие толкователи сегодня видят растущий Китай.

«Когда придёт восьмой»

Самым обсуждаемым и загадочным пророчеством Ванги о будущем остаётся короткая фраза: «Когда придёт восьмой, Украина станет частью России».

Владимир Зеленский — седьмой президент Незалежной по счёту, а значит, загадочный «восьмой» ещё не пришёл к власти. Ванга уточняла: мир в итоге будет добыт «через кровь», после чего три славянских народа объединятся.