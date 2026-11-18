В Северодвинске правоохранительные органы задержали 29-летнего врача-реаниматолога по подозрению в совершении тяжкого преступления. По данным канала «База», медик ввел смертельную инъекцию 73-летней пациентке непосредственно в морге после того, как у нее были обнаружены признаки жизни.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным канала, изначально доктор проводил реанимационные мероприятия, пытаясь спасти жизнь пожилой женщины в больнице. Не добившись успеха, он констатировал смерть больной.

Однако спустя два часа сотрудник морга заметил у женщины признаки жизни и немедленно доложил об этом лечащему врачу. Вместо того чтобы организовать надлежащую медицинскую помощь или вызвать подкрепление, реаниматолог, по данным канала, пришел в морг в одиночестве. Прощупав пульс пациентки, он принял решение ввести ей смертельную дозу препарата. После этого укола женщина скончалась окончательно.

Реаниматолог, подозреваемый в убийстве пациентки, проработал в своей профессии всего два года до трагического инцидента.

Адвокаты обвиняемого в убийстве «ожившей пациентки» утверждают, что введённое им лекарство не могло стать причиной смерти женщины. По словам юриста реаниматолога, мужчина действовал строго в рамках медицинского протокола, а пациентка находилась в критическом состоянии.

Согласно версии защиты, смерть женщины произошла по естественным причинам, и между введением препарата и её гибелью нет прямой связи.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Ведется следствие, устанавливаются все детали произошедшего.